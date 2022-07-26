Посольство России в США оценило высказывания американского Госдепа об изоляции РФ

Заявление об изоляции России, прозвучавшее из американского Госдепа, является продуктом воспаленного воображения. Такое заявление опубликовали в Telegram-канале посольства РФ в США.

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны „воспаленным воображением“ американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», — написали представители дипломатического корпуса.

Они также отметили, что русофобские высказывания внешнеполитического ведомства США удивляют уже не только россиян, но и СМИ Штатов.

По словам посольства РФ в Америке, западные политики выступают с огульными обвинениями, но эти заявления уже не выдерживают никакой критики. Представители дипломатического корпуса заявили, что подтверждением этому служит насыщенная программа главы МИД России Сергея Лаврова во время его африканского турне. Они заявили, что это свидетельствует о вовлечении РФ в международные дела.