31 июля 2023, 12:00
Посольство России в США осудило Запад за стравливание братских народов
Посольство РФ в США: инсценировки Запада продолжатся до достижений целей СВО
Западные инсценировки, попытки разобщения православных и стравливания братских народов продолжатся до полного достижения Россией целей специальной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США в Telegram-канале.
Дипломатическая миссия осудила фейковые сообщения со стороны западных СМИ, которые обвинили Россию в нанесении удара по Спасо-Преображенскому собору.
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«Такого рода инсценировки, которые начались еще в Буче, наверняка продолжатся до достижения Россией целей специальной операции», — говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве обвинили Запад в стравливании двух братских народов.
«Они поддерживали и вскормили украинский неонацистский режим. Ради религиозного и духовного разобщения православных верующих Запад закрыл глаза на переносы дат православных праздников, погромы и рейдерские захваты храмов, выселение насельников из святынь», — добавили представители дипслужбы.
О повреждении здания Спасо-Преображенского собора стало известно 23 июля. Украина обвинила в этом российскую сторону, но эти домыслы опровергли в Кремле.
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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