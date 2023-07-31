Мир 31 июля 2023, 12:00 Посольство России в США осудило Запад за стравливание братских народов Посольство РФ в США: инсценировки Запада продолжатся до достижений целей СВО РИА «Новости»

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Западные инсценировки, попытки разобщения православных и стравливания братских народов продолжатся до полного достижения Россией целей специальной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США в Telegram-канале.

Дипломатическая миссия осудила фейковые сообщения со стороны западных СМИ, которые обвинили Россию в нанесении удара по Спасо-Преображенскому собору.

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«Такого рода инсценировки, которые начались еще в Буче, наверняка продолжатся до достижения Россией целей специальной операции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве обвинили Запад в стравливании двух братских народов.

«Они поддерживали и вскормили украинский неонацистский режим. Ради религиозного и духовного разобщения православных верующих Запад закрыл глаза на переносы дат православных праздников, погромы и рейдерские захваты храмов, выселение насельников из святынь», — добавили представители дипслужбы.

О повреждении здания Спасо-Преображенского собора стало известно 23 июля. Украина обвинила в этом российскую сторону, но эти домыслы опровергли в Кремле.