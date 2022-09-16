Посольство России в США ответило на обвинения госдепа в причастности к продкризису | 360°

Мир 16 сентября 2022, 07:04 Поделиться Telegram

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Viber Посольство России в США ответило на обвинения госдепа в причастности к продкризису Посольство России в США обвинило Белый дом в попытке замылить ситуацию с продовольствием РИА «Новости»

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Продовольственный кризис вызван дисбалансом в глобальной экономике, а антироссийские санкции лишь усугубили ситуацию. Посольство России в США в своем Telegram-канале ответило на обвинения госдепа в причастности к мировым проблемам снабжения.

«Администрация США снова пытается „замылить“ реальную картину происходящего на мировых продовольственных рынках», — заявили в дипведомстве.

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Представитель госдепа на последнем брифинге обвинил Россию в причастности к ухудшению мировой продовольственной безопасности и инфраструктуры Украины, задействованной в сельском хозяйстве. В посольстве эти заявления назвали безосновательными и напомнили, что причиной продовольственного кризиса стал дисбаланс в глобальной экономике. Его, в свою очередь, вызвали системные ошибки руководства западных стран. Антироссийские санкции подкрепили негативные тенденции.

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Посольство России также обвинило США в однобокой подаче информации о стамбульском зерновом соглашении и игнорировании второй его части — меморандума с ООН о поставках российских удобрений и сельхозпродукции. Сотни тысяч тонн отечественных удобрений буквально застряли в странах Евросоюза из-за санкций. Их не пропускают, даже несмотря на предложение передать груз нуждающимся странам бесплатно.

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