Мир 10 декабря 2022, 05:58 Посольство России в США назвало цель новых антироссийских санкций Посольство России назвало целью новых антироссийских санкций очернение «неугодных» Pxhere

Читать 360tv в

Новые рестрикции против России, о которых объявила администрация США, предназначены для очернения «неугодных» и проведения искусственных разделительных линий. Об этом сказано в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Оно размещено в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты отметили, что Вашингтон использует правочеловеческую «ширму» для того, чтобы заставить другие страны скорректировать свою внешнеполитическую линию «под якобы единственно верные лекала коллективного Запада».

Реклама

«Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение „неугодных“ путем навешивания ярлыков „нарушителей прав человека“», — указано в письменном заявлении посольства.

Реклама

Дипломаты назвали очевидными цели такого действия. Они заключаются в попытке оказать давление, а также в попытке провести искусственные разделительные линии между «автократиями» и «истинными демократиями». У России есть самостоятельная и принципиальная позиция в международных делах, и в своем стремлении «наказать» ее за это, Вашингтон не унимается, добавили представители дипмиссии.

В пятницу 9 декабря США ввели санкции против 15 членов Центральной приемной комиссии (ЦИК) России, в том числе в отношении председателя ЦИК Эллы Памфиловой.