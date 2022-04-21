Посольство России в США назвало новые санкции признаком отчаяния их авторов

Новый пакет санкций показал отчаяние американского руководства, заявило Посольство России в США в своем Telegram-канале. В дипведомстве назвали ограничения абсурдными.

Минфин США объявил о новых санкциях 20 апреля. В стоп-лист за подавление независимых СМИ, угрожающую терцелостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека вошли порядка 600 человек, еще на 33 компании и 28 граждан России наложили ограничения за попытки обхода прежних мер. В посольстве России сравнили этот список со сборной солянкой из того, что американские власти еще могут себе позволить, и предупредили, что они достигнут обратной цели — навредят самим же штатам.

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», — сказано в заявлении.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предупредило операторов зарубежных платежных систем о том, что те рискуют нарушить санкции, если разрешат использование карт, выпущенных попавшими в черные списки российскими и белорусскими банками, сообщила «Газета.ru».