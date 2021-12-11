Посольство России в Лондоне заявило о чрезмерном использовании термина «российская агрессия»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о так называемой российской агрессии. В ответ посольство России в Лондоне выразило озабоченность в связи с чрезмерным использованием этого термина.

«Особенно бросается в глаза целенаправленное и чрезмерное использование термина „российская агрессия“, подчеркивающее навязчивую идею британского председательства в G7, заключающуюся в том, чтобы найти общий повод для „демонстрации единства“», — заявили в посольстве. Цитату привел ТАСС.

Российские дипломаты подчеркнули, что неоднократные обвинения вызывают беспокойство, так как вводят людей в заблуждение. Они назвали надуманным лозунгом слова о возможной российской агрессии против Украины. По словам представителей посольства, этот лозунг британские журналисты и политики «слишком часто пускают в ход».

По словам дипломатов, ситуация на Украине действительно превращается в более взрывоопасную, но причиной этому служит безответственная военная поддержка со стороны НАТО. В российском посольстве отметили, что Запад не заинтересован в урегулировании ситуации в Донбассе, поэтому к этому нет никаких подвижек.