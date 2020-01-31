Посольство России в Литве начало разбираться с задержанием журналистки «Звезды»

Власти республики задержали журналистку в аэропорту на паспортном контроле. Шатиловой выдали постановление властей, в котором указывалось, что ее визу аннулировали 3 декабря 2019 года.

«Сотрудник посольства находится в аэропорту [Вильнюса], разбирается в ситуации», — рассказал российский дипломат.