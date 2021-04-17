Посольство России в Киеве не получило ноту о выдворении дипломата

Документов на выдворение дипломата посольство России в Киеве не получило. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представитель ведомства, комментируя решение украинского МИД.

«По официальным каналам ничего не получали», — заявил он.

Министерство иностранных дел Украины объявило, что старший дипломат российского посольства должен в течение 72 часов покинуть территорию страны. Отсчет времени начинается с понедельника, 19 апреля.

Причиной такого решения стало задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.

Сотрудники ФСБ задержали украинского дипломата Александра Сосонюка, когда он забирал информацию из закрытых баз данных российских спецслужб и правоохранительных органов. Слив организовал неназванный россиянин.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев готовит ответные меры после задержания своего дипломата. После стало известно, что Сосонюка через несколько часов отпустили и он вернулся в консульство.

МИД России вызвал поверенного в делах Украины Василия Покотило и объявил, что пойманному за противоправными действиями консулу рекомендуют покинуть территорию страны в течение 72 часов начиная с 19 апреля.