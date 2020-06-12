Посольство России в Эстонии поздравило соотечественников с национальным праздником

В ролике выступил чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров. Дипломат выразил мнение, что с 1990-х годов страна показала большой прогресс в развитии, на который «европейским странам потребовались столетия». Также он поздравил россиян и пожелал им всего самого хорошего.