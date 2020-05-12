Посольство России в Чехии рассказало об угрозах дипломату

Посольство России в Праге призвало чешские власти предоставить охрану сотруднику дипломатической миссии после того, как в его адрес стали поступать угрозы.

Дипломатическое ведомство указало на своей странице в Facebook, что в Чехии продолжается антироссийская информационная кампания. Это происходит несмотря на то, что все бездоказательные обвинения местных журналистов в том, что сотрудник посольства якобы прибыл в страну с ядом и готовил покушение на пражских политиков, неоднократно опровергались и Россией и Чехией.

«Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы. Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — говорится в заявлении российского дипведомства.

В апреле чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором сообщило о визите в Прагу россиянина с дипломатическим паспортом. С собой у него якобы был яд рицин, которым он хотел отравить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации шестого района столицы Чехии Ондржея Коларжа. Причина — снос памятника маршалу Ивану Коневу, который установили в районе Прага-6 в 1970-х годах.