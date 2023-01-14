Мир 14 января 2023, 02:31 Посольство России в Британии заявило о возможности применения Украиной химоружия Посольство России в Лондоне: ВСУ могут готовить атаку с применением химического оружия Twitter

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Украинские службы могут готовить атаки российские войска с применением химоружия. Об этом в Twitter заявило посольство РФ в Великобритании, разместив видео сделанное военными ВСУ.

На кадрах засняты баллоны, на которых нанесены буквы «ОБ». Кроме этого можно увидеть дроны, лежащие на столе. К некоторым из них уже прикрепили баллоны.

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«Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных», — говорится в сообщении диппредставительства.

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По мнению дипломатов, буквы «ОБ» могут означать «отравляющие боеприпасы».

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, оценивая результаты проверок украинских АЭС специалистами МАГАТЭ, заявил, что они могли попросту опоздать. По его словам, есть опасения думать, что Украина могла уже вывести достаточно радиоактивных материалов для создания «грязных бомб». По мнению Карчаа, потенциал противника позволяет ему сегодня изготовить даже примитивную атомную бомбу.