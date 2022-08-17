Посольство России в Армении возмутили вбросы о причастности к взрывам в Ереване

Появление ложных сообщений о причастности российских структур к взрыву и последующему пожару в ереванском торговом центре «Сурмалу» возмутило посольство России в Армении. Ведомство направило в МИД республики ноту, в которой назвало вбросы прямой провокацией. Об этом дипмиссия сообщила в Telegram-канале.

По мнению дипломатов, за сообщениями о причастности России стоят политические силы, которые пытаются подорвать сотрудничество двух стран.

«Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений», — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования в первые же минуты после случившегося прибыл на место для оказания помощи.

Российские дипломаты отметили, что ожидают от властей Армении шагов для пресечения подобных вбросов.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» прогремел в минувшее воскресенье, 14 августа. Предварительно источником детонации назвали склад пиротехники, где возник пожар. Версию теракта власти Армении исключили.

В результате взрывов погибли 16 человек, в том числе ребенок. Пропавшими без вести числятся еще трое. В больницу попали 62 пострадавших, семь из которых продолжают проходить лечение.

В среду, 17 августа, в Армении начался двухдневный траур по погибшим. На правительственных зданиях республики приспустили государственные флаги.