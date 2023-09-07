Мир 07 сентября 2023, 21:54 Посольство России в Армении обеспокоилось задержанием Бадаляна и Геворкяна Посольство РФ в Армении: следим за ситуацией с арестом Бадаляна и Геворкяна Unsplash

Читать 360tv в

Посольство России в Армении выразило беспокойство по поводу ареста пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Заявление опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Реклама

В посольстве заверили, что находятся в контакте с информагентством «Sputnik Армения».

Бадаляна и Геворкяна задержали в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Подозреваемых задержали в городе Горис 6 и 7 сентября, сформирована следственная группа.

Ранее в СМИ появилась информация о пропаже Бадаляна и Геворкяна. По данным главы Россотрудничества Евгения Примакова, Бадаляна похитили мужчины в масках у одной из гостиниц в Горисе.