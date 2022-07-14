Посольство России уличило США в попытках вытеснить ее с продовольственного рынка

США пытаются вытеснить Россию с продовольственного рынка, заявило посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах. Официальный комментарий диппредставительства о ситуации в области международной правительственной безопасности появился в его Telegram-канале.

«Как посольство может прокомментировать последние заявления американских законодателей, обвиняющих Россию в использовании продовольственных поставок в качестве политического оружия? Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающего вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что США активно используют «нелегитимные односторонние санкции», чтобы заблокировать торгово-экономическое взаимодействие России с внешним миром, готов и дальше подрывать цепочки поставок. В итоге государства-импортеры испытывают сложности в получении сельхозтоваров.

По утверждению дипломатов, обвинения России в том, что она якобы мешает вывозу агропродукции с Украины, не выдерживают критики. Посольство России в США подчеркнуло, что ответственность лежит только на властях Украины, заблокировавших черноморскую акваторию.

«Российская Федерация намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части продажи продовольствия и удобрений другим странам, как бы этому ни пытался помешать коллективный Запад», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.