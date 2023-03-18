Мир 18 марта 2023, 05:36 Посольство России сравнило позицию США по МУС с «вялотекущей шизофренией» Посольство России: позиция США по МУС «напоминает вялотекущую шизофрению» РИА «Новости»

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Администрация США поддерживает «беспрецедентную правовую вакханалию» Международного уголовного суда (МУС) в угоду геополитическим интересам. Это при том, что сами Штаты, как и Россия, не признают юрисдикцию этой организации. Об этом сказано в заявлении российского посольства в Вашингтоне, которое было опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС», — говорится в заявлении российского посольства.

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Дипломаты в размещенном сообщении напомнили о «зверствах [США] в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме», а также попытках Штатов оградить от международного преследования граждан своей страны.

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«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению. Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС не указ. Однако перевешивает стратегический интерес — максимально напакостить России», — указали в диппредставительстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МУС о выдаче ордера на арест главы РФ Владимира Путина возмутительным. С точки зрения права, по словам Пескова, подобные решения являются ничтожными.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что для России возможные документы не имеют никакой юридической силы. Как напомнила дипломат, страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда.