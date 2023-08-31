Мир 31 августа 2023, 07:59 Посольство России сотни раз пыталось вернуть доступ к своим зданиям в США — Антонов Посол России Антонов потребовал от США вернуть объекты дипсобственности РИА «Новости»

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США шесть лет назад запретили дипведомствам России пользоваться своими зданиями. Дело о вмешательстве в выборы развалилось, но генконсульство в Сан-Франциско и Торгового представительство в Вашингтоне остались закрытыми. Посол Анатолий Антонов призвал в Telegram-канале восстановить права страны.

«Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США», — сказал дипломат.

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Он обвинил Штаты в нарушении международного права и конституции, снятии дипломатического иммунитета и рейдерской блокировке доступа к объектам российской собственности. Анатолий Антонов напомнил, что с 31 августа 2017 года по требованию властей закрыли генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство и другие объекты в Вашингтоне, объекты в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Формально Россию не лишили права собственности на них, но запретили пользоваться. Дипломат назвал это псевдолегитимной попыткой жонглировать базовыми юридическими понятиями.

Блокировку дипсобственности, по словам посла, обосновали расследованием о вмешательстве России в американские выборы. Однако правоохранители не нашли доказательств, дело развалилось. Анатолий Антонов сообщил, что с тех пор посольство направило в Госдеп США сотни нотных обращений о восстановлении доступа к объектам недвижимости, но получило отказ.