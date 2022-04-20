Посольство России разочаровано отзывом приглашения на мероприятия в честь освобождения Маутхаузена

Сотрудники загранпредставительств в Австрии найдут способ почтить память жертв концлагерей Маутхаузен, не участвуя в официальных памятных мероприятиях. Так Посольство России ответило на отзыв приглашения.

В дипведомстве рассказали, что получили во вторник уведомление от имени председателя австрийского и президента международного комитетов Маутхаузена с настоятельной рекомендацией не посещать 15 мая официальные мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен.

«Глубоко разочарованы этим решением вышеуказанных руководителей, какими бы соображениями политической конъюнктуры на Западе оно ни было продиктовано», — сказано в обращении посольства России в Австрии.

Россия с уважением относилась к культуре исторической памяти в Австрии, ведь его общество прошло нелегкий путь к осознанию тяжелого груза ответственности за содеянное в годы нацизма. Однако в случае с Маутхаузеном произошел «серьезный сбой», отметили в ведомстве.

Ранее решение проводить памятные мероприятия без участия российской стороны прокомментировала депутат Госдумы Елена Цунаева. По ее мнению, это очередная попытка вытеснить роль страны из истории Второй мировой войны.