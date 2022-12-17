Мир 17 декабря 2022, 22:29 Посольство России рассказало о состоянии главы «Русского дома» в ЦАР Посольство России: состояние главы «Русского дома» в ЦАР после покушения стабильно тяжелое РИА «Новости»

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Состояние главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого стабильно тяжелое. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Центрально-Африканской Республике.

«По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора „Русского дома“ Д. С. Сытого, пострадавшего в ходе теракта 16 декабря, остается стабильно тяжелым», — сказали представители дипмиссии.

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Врачи продолжают бороться за жизнь Сытого.

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В руках главы «Русского дома» в ЦАР 16 декабря взорвалась посылка со взрывчаткой. Сытого госпитализировали в тяжелом состоянии. Российские власти решили не закрывать учреждение, но обещали обеспечить безопасность и найти злоумышленников.

Правительство Центрально-Африканской Республики заявило, что готово вместе с Россией расследовать теракт. Посольство находится на связи с местными правоохранителями. Расследование уже проводится, но его детали пока не раскрывают.

Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал случившееся «бесчеловечным террористическим актом», целью которого является убийство мирного человека.