Мир 02 апреля 2023, 17:10 Посольство России рассказало о работе по делу осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги Посольство РФ анонсировало очередную встречу с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой Соцсети

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Российские дипломаты продолжают работать по делу осужденной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства в республике Алексей Маскалев.

«Российские дипломаты работают по делу Сапеги, находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой России», — рассказал он.

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Ранее некоторые СМИ написали, что Сапега, возможно, будет отбывать остаток наказания уже на родине — родители девушки подали ходатайство о ее переводе, и белорусская сторона согласилась. Срок ее заключения определит российский суд.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в минском аэропорту. Ее обвинили в возбуждении социальной вражды и розни и незаконном сборе и распространении персональной информации.

В ходе следствия девушка призналась, что публиковала в своем Telegram-канале личные данные сотрудников силовых ведомств Белоруссии. Суд этой страны приговорил россиянку к шести годам лишения свободы. Сапега подавала прошение о помиловании, однако ей отказали.