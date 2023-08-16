Мир 16 августа 2023, 20:10 Посольство России раскрыло детали удара по заводу SKF на Украине Посольство России: обстрелянный в Луцке завод шведской SKF является частью ВПК Украины РИА «Новости»

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Завод по производству подшипников шведской компании SKF, который попал под обстрел в Луцке, является частью военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило посольство России в Стокгольме в Telegram-канале.

Шведские СМИ распространили информацию об ударе по заводу компании SKF в Луцке, который якобы нанесли российские военные.

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«Этот завод в Луцке — часть украинского ВПК, он производил подшипники для „Укроборонпрома“. В шведской прессе об этом факте ни слова», — указали в заявлении дипломаты.

Ранее агентство Reuters сообщило, что завод шведского производителя подшипников SKF в Луцке попал под ракетный обстрел на западе Украины. В результате погибли три человека.

В ночь на 15 августа взрывы прозвучали во Львове, Хмельницком и Днепропетровской области. После этого украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны.