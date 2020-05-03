Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

Вместо того чтобы пытаться исправить ситуацию и добиться прогресса в привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе в 2014 году, в Киеве предпочитают «искать ее причины в пресловутых кознях Москвы», заявили в пресс-службе посольства России на Украине.

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — сказали ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Российские дипломаты считают, что заявление украинских коллег о российском следе в событиях 2 мая 2014 года нельзя воспринимать серьезно.

Там отметили, что на основе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев, которые имеются в публичном доступе, «можно без особого труда установить имена тех, кто спланировал и устроил этот погром, и наказать его организаторов и исполнителей».

В посольстве выразили уверенность, что украинские следственные и судебные органы осведомлены об этих фактах, однако «ничего в практическом плане не предпринимают».

Трагедия в доме профсоюзов в Одессе произошла шесть лет назад. Во время столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана в мае 2014 года погибли 48 человек, больше 200 граждан пострадали. Тогда многие погибшие и пострадавшие выступали против киевских властей и укрылись от радикалов в Доме профсоюзов. Здание забросали бутылками с зажигательной смесью, в результате оно полностью сгорело.

За прошедшие с момента трагедии годы украинская сторона так и не смогла найти виновных в гибели людей. При этом МИД страны утверждает, что именно Россия не желает выяснить все причины трагедии.