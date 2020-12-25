Посольство России прокомментировало отказ Литвы от сближения с Россией

В сообщении говорится, что при политических решениях должно учитываться мнение жителей страны, поэтому такое заявление кажется странным.

«Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее», — написано в тексте поста.

Сам Ландсбергис заявил, что в сближении с Москвой нет необходимости.