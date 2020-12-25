Посольство России прокомментировало отказ Литвы от сближения с Россией
Российское посольство прокомментировало слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об отказе улучшать отношения с Россией. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Twitter ведомства.
В сообщении говорится, что при политических решениях должно учитываться мнение жителей страны, поэтому такое заявление кажется странным.
«Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее», — написано в тексте поста.
Сам Ландсбергис заявил, что в сближении с Москвой нет необходимости.