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    25 декабря 2020, 16:54

    Посольство России прокомментировало отказ Литвы от сближения с Россией

    Дарья Морозова

    Российское посольство прокомментировало слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об отказе улучшать отношения с Россией. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Twitter ведомства.

    В сообщении говорится, что при политических решениях должно учитываться мнение жителей страны, поэтому такое заявление кажется странным.

    «Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее», — написано в тексте поста.

    Сам Ландсбергис заявил, что в сближении с Москвой нет необходимости.