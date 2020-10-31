Посольство России призвало США всерьез рассмотреть предложение по ДРСМД

Президент Владимир Путин предложил новую инициативу по контролю над вооружениями. Посольство России в Вашингтоне призвало США всерьез рассмотреть идеи российского лидера.

«Никто не хочет еще один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры всерьез рассмотрели их», — отметило российское посольство в Twitter.

Сообщение дипмиссии последовало за словами спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Он заявил, что Россия, кажется, сожалеет о разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обманывая более 10 лет.

«Штаты и наши союзники уже видели это раньше. В 80-е годы это не сработало. Теперь это тоже не сработает. Спасибо ЦРУ», — сказал Биллингсли.

Президент России Владимир Путин 26 октября заявил, что выход США из ДРСМД — ошибка. Он предложил новые идеи по контролю над вооружениями. В частности, Москва не будет развертывать ракеты 9М729 на европейской части России, если НАТО сделает встречные шаги.