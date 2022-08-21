Посольство России призвало США уничтожить свое химоружие

Американские власти должны перестать уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

Как отметили в диппредставительстве, утверждения о том, что Россия обладает химическим оружием, являются лживыми. В США прекрасно знают, что в 2017 году Россия полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«В свою очередь, именно США — единственная страна, которая до сих пор не избавилась от своего химического арсенала. Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутренние дела России», — написало посольство в своем Telegram-канале.

Российское диппредставительство уже не первый раз призывает США избавиться от химоружия. В начале мая посольство напоминало, что за исключением США все страны-участницы Конвенции о запрещении химоружия уже уничтожили свои арсеналы.