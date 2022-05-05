Посольство России призвало США обратить внимание на собственные проблемы

Посольство России в США призвало американское правительство обратить внимание на проблемы собственной страны. Комментарий дипведомства опубликован в его Telegram-канале.

Посольство обратило внимание на заявления американских чиновников о планах по усилению антироссийских санкций и назвало их бессмысленными. Меры давления не достигнут своих целей благодаря устойчивости финансового сектора и экономики России, что подтверждает укрепление рубля. Кроме того, ограничения в энергосфере уже влияют на западные страны — приводят к нестабильности на рынке углеводородов и росту цен на топливо.

«Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в Соединенных Штатах», — сказано в обращении.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев спрогнозировал неизбежную отмену антироссийских санкций. Некоторые страны уже сняли часть ограничений.