Мир 11 января 2024, 02:14 Посольство России призвало Швецию перестать пугать граждан «неизбежной войной» Посольство России призвало Швецию перестать пугать людей российской угрозой Freepik

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Посольство РФ в Швеции призвало власти королевства не доводить простых шведов до паранойи, убеждая их в скором военном противостоянии с Россией. Комментарий дипмиссии опубликовали в Telegram-канале МИД РФ.

Как отметили дипломаты, во время ежегодной конференции «Народ и оборона» некоторые представители военного командования и правительства Швеции посвятили свои выступления поднятию паники, чтобы публично напугать шведов якобы «неизбежной войной с Россией».

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«Что ж, видимо, им это удалось: шведские дети в страхе обращаются на телевидение и записывают полные ужаса видео в TikTok, а в посольство России поступают обращения от взволнованных граждан, которые, в частности, задают вопросы о маршрутах эвакуации», — сказано в публикации.

В посольстве отметили, что шведскому руководству следует обратить внимание на внутренние проблемы. Страна может заняться улучшением образования и медицины, повышением безопасности и борьбой с инфляцией. Вместо этого руководство государства сеет панику среди простых шведов, пугая мнимой «российской угрозой».

Ранее министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин заявил, что Швеция должна быть готова к возможной войне. Он отмечал, что не собирается пугать шведов, а хочет увеличить их осведомленность на фоне повседневных событий.