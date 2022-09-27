Россия призвала обнародовать результаты расследования ЧП на «Северных потоках» | 360°

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Россия призвала обнародовать результаты расследования ЧП на «Северных потоках»

Посольство РФ призвало обнародовать результаты расследования ЧП на «Северных потоках»

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Результаты расследования причин утечки газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть обнародованы. Об этом заявило посольство России в Дании.

«Посольство исходит из того, что данное происшествие будет всестороннее расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств. Результаты такого расследования должны быть преданы гласности», — написала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

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В посольстве напомнили, что 26 сентября в газопроводах зафиксировали резкое падение давления. Разрушение герметичности трех трубопроводных веток привело к выбросу газа.

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«Вывод из строя этой газотранспортной системы создает риски для перспектив ее возможного использования в интересах устойчивого энергоснабжения европейской промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, особенно в условиях начала отопительного сезона», — предупредили в сообщении.

Ранее предварительное расследование в связи с утечкой газа начали проводить в Швеции. Правоохранители назвали возможную диверсию грубым саботажем.

Газопровод Северный поток — 2

Россия

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