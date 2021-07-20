Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство России в США предостерегло Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Пресс-служба дипмиссии опубликовала такое заявление на странице в Twitter.

«Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», — сказано в сообщении российской дипмиссии.

Новые российские разработки в области гиперзвукового оружия Минобороны США называет дестабилизирующим фактором, поскольку ракеты способны нести ядерный заряд, заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. По его словам, подобные системы США разрабатывают исключительно для неядерного оснащения.

Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Он должен был из Белого моря поразить цель в Баренцевом.