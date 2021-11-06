Посольство России предложило американцам «посмотреть в зеркало»

После недавних заявления Вашингтона о «необычных» действиях российских военных вблизи Украины, посольство РФ в США отметило, что озадачено столь пристальным вниманием Госдепа и Пентагона к перемещениям войск России в пределах границ собственной страны.

Российские дипломаты подчеркнули в Twitter, что не понимают озабоченности Вашингтона.

«Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», — сказано в сообщении.

Ранее на «необычные» действия армии России сетовал представитель Пентагона Джон Кирби. Правда, он не уточнил, о чем именно идет речь. Американская пресса с ссылкой на источники сообщала о «наращивании численности» российских войск на границе с Украиной.

Одно из изданий опубликовало спутниковые снимки, на которых запечатлены передвижения россиян около города Ельня Смоленской области. Американские журналисты почему-то решили, что там проходит граница с Украиной. Хотя на самом деле там находятся кордоны Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту публикацию некачественным вбросом. Он также подчеркнул, что передвижения российских войск по национальной территории не должны никого пугать и никого не касаются.