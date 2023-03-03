Мир 03 марта 2023, 20:06 Посольство России потребовало прекратить политику русофобии в Великобритании Посольство России потребовало от властей Великобритании прекратить политику русофобии РИА «Новости»

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Русофобская политика властей Великобритании привела к росту преступлений на почве национальной ненависти против россиян, проживающих в Соединенном Королевстве. Правительство страны должно прекратить это, заявили в посольстве РФ.

«Требуем от Лондона немедленного прекращения огульной антироссийской и русофобской пропаганды», — говорится в обращении дипмиссии.

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В посольстве указали, что политика властей королевства способствует дестабилизации британского общества и росту межэтнических трений.

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Авторы обращения напомнили, что Великобритания должна соблюдать международные обязательства, в том числе Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года и ряд других документов.

Ранее телеканал Sky News обнародовал данные о резком росте преступлений в Великобритании в отношении россиян на почве национальной ненависти. Речь идет о случаях применения физического насилия, высказывании угроз, вандализме и порче имущества.