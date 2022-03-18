Посольство России потребовало от США раскрыть данные о военно-биологической активности на Украине

Американская сторона должна раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине. С таким требованием выступило посольство России в США.

«Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», — написала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

Посольство обратило внимание на обвинения со стороны США в том, что Россия якобы не соблюдает Конвенцию о запрещении химоружия и Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. При этом дипломаты отметили, что есть факты несоблюдения американцами своих международных обязательств по упомянутым соглашениям.

«В ходе спецоперации на Украине Минобороны России получило доказательства создания компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона», — сообщило посольство.

В дипмиссии также добавили, что украинские радикалы подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов. Работа велась под контролем американских спецслужб. Вещества планировали использовать для провокаций против украинцев.