  • Посольство России ответило на критику США по закону об иноагентах

    01 декабря 2019, 02:30

    Александра Каширина

    Посольство России в США на своей странице в Тwittеr потребовало от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности иностранных агентов.

    «Хватит вмешиваться во внутренние дела России. Кстати, после дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться „свободой слова“», — указано в сообщении.

    Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

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    Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Морган Ортагус заявила, что в США обеспокоены принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов, так как это якобы может быть использовано для «подавления независимых голосов».

    Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физических лиц, финансируемых из-за рубежа.

    Также инициативная группа из 60 деятелей культуры и науки направило обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в котором просили главу государства не подписывать данный законопроект, так как он «противоречит Конституции» и «умаляет человеческое достоинство».