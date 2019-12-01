Посольство России ответило на критику США по закону об иноагентах

Посольство России в США на своей странице в Тwittеr потребовало от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности иностранных агентов.

«Хватит вмешиваться во внутренние дела России. Кстати, после дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться „свободой слова“», — указано в сообщении.

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах Подробнее

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Морган Ортагус заявила, что в США обеспокоены принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов, так как это якобы может быть использовано для «подавления независимых голосов».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физических лиц, финансируемых из-за рубежа.

Также инициативная группа из 60 деятелей культуры и науки направило обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в котором просили главу государства не подписывать данный законопроект, так как он «противоречит Конституции» и «умаляет человеческое достоинство».