Посольство России ответило Госдепу США на просьбу освободить американцев Уилана и Рида

Посольство России в США ответило на просьбу Госдепартамента США выпустить из тюрем американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Дипломаты напомнили, что их обоих арестовали из-за совершения серьезных преступлений.

Дипломаты подчеркнули, что россиян в Штатах часто судят по надуманным предлогам.

«Позвольте напомнить пресс-секретарю Госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, Пол Уилан и Тревор Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», — написали послы в Twitter в ответ на запись пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Уилана обвинили в шпионаже и приговорили к 16 годам тюрьмы. Российские правоохранители посчитали, что он пытался получить информацию о курсантах ФСБ, но Уилан свою вину не признал.

Рида осудили на девять лет колонии за применение насилия к представителям власти. Он нарушил закон, когда полицейские везли его в отделение после пьяной ссоры на улице. Его семья сочла доказательства по делу недостаточными для такого наказания.