Посольство России оценило нежелание Франции признать «Спутник V»

Посольство России во Франции отреагировало на заявление французского политика, обвинившего Москву в поддержке антипрививочников в соцсетях. В дипмиссии также подчеркнули, что по-настоящему не приемлют только политизированные нападки Парижа на российскую вакцину «Спутник V».

Об этом посольство сообщило в Facebook.

«Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, „Спутник V“, которая уже одобрена в 67 странах», — говорится в сообщении.

Дипломаты также подчеркнули, что «с удивлением и возмущением» восприняли заявление лидера политической группы правящей партии «Республика на марше» в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера. В прошлом он возглавлял французское МВД.

В эфире радиостанции RMC Кастанер утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, может ли Россия оказывать влияние на группы антипрививочников в соцсетях.

В ответ на призывы госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона бойкотировать российские и китайские вакцины спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейский страны все больше теряют свою самостоятельность. Он назвал позицию Парижа безответственной и недальновидной.