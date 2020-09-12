Посольство России отправило ноту протеста в Госдеп по делу Ярошенко

Российское посольство отправило в Госдепартамент США ноту с просьбой не переводить летчика Ярошенко в другую тюрьму. Это может плохо сказаться на его здоровье.

«По просьбе родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения Ярошенко», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

У российского летчика Константина Ярошенко есть хронические заболевания, которые могут обостриться при неподходящих условиях пребывания, сообщил Антонов на странице российского посольства в Facebook. Плюс есть риск того, что смена тюрьмы отрицательно скажется и на психологическом состоянии заключенного. В посольстве не знают, в какую именно камеру и колониую хотят перевести Ярошенко, поэтому там «обеспокоены» решением властей США.

Эксперты считают, что перевод Ярошенко в другую тюрьму может быть связан с попыткой заставить россиянина дать признательные показания. Летчика приговорили к 20 годам заключения в 2011 году. Его обвинили в попытке привезти в США крупную партию наркотиков