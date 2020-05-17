Посольство России отметило искажение исторических фактов со стороны постпреда США

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор выложил фотоснимок из польского гетто, которое неправильно подписал. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне.

«18 мая 1944 года Сталин депортировал около 200 тысяч татар из Крыма, и мы вспоминаем жертв этого акта жестокости», — написал Гилмор в Twitter. К записи он прикрепил фото, на котором на самом деле евреев из Лодзинского гетто (Польша) сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно.

Российское представительство сделало репост этой записи вместе со скрином этой фотографии из Музея памяти жертв Холокоста, чтобы доказать подлог.

«Очень плохая и провальная идея использовать тактику украинской дипломатии», — отметили в российском представительстве. Кстати, после этого Гилмор фотографию к посту поменял.

Ранее в посольстве России призвали Госдепартамент бросить попытки исказить исторические факты касательно вклада народов Советского Союза в победу во Второй мировой войне.