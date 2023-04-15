15 апреля 2023, 15:32
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии после видео с гибелью якобы бойца ВСУ
Посольство России в Молдавии назвало скоропалительным и огульным заявление МИД республики после публикации в Сети видеоролика с гибелью якобы украинского военного. Сообщение диппредставительства привело РИА «Новости».
«От Министерства иностранных дел и европейский интеграции Молдавии в адрес России последовали огульные и скоропалительные обвинения после появления в Сети ролика с обезглавливанием якобы украинского военного. Обращаем внимание, что достоверенность видеоролика не установлена», — сообщили в посольстве.
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Генеральная прокуратура России, отметили дипломаты, ведет проверку по факту публикации материала.
Ранее МИД Молдавии заявил, что полностью поддерживает идею Украины о создании трибуна по осуждению России. Ведомство заявило, что российские военнослужащие якобы причастны к гибели бойца ВСУ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что эпизод с обезглавливанием военнослужащего с украинской нашивкой требует тщательной проверки, так как может оказаться фейком.
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