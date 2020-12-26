Посольство России обвинило США в начале «визовой войны»

Москва и Вашингтон оказались в «визовом тупике» из-за действий американской стороны. В итоге российские специалисты могут получить необходимые документы только в увязке с выдачей иностранным коллегам, заявило российское посольство в США.

«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — пояснило посольство России в США в Facebook.

Диппредставительство отметило, что на американской стороне полностью лежит ответственность за тупик в визовом вопросе. Посольство работает строго на основе принципов взаимности и не отказывает в выдаче документов американцам.

«Мы неоднократно призывали Вашингтон к полной нормализации наших взаимоотношений в консульско-визовой сфере. Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне», — заявили в посольстве.

Дипломаты пояснили, что решили разъяснить вопрос после публикации The Washington Post. В статье со ссылкой на источники в Госдепартаменте пытались обвинить Россию в проблемах с выдачей виз. По словам представителей посольства, все заявления не соответствуют действительности.