  • Посольство России обвинило британские СМИ во вседозволенности

    09 сентября 2019, 00:49

    Валерия Шафирко

    Свободная журналистика в Британии вырождается во вседозволенность и безответственность. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, пишет РИА «Новости».

    Такое заявление было сделано из-за публикации издания Sunday Times о причастности российских спецслужб к террористическим актам в Москве в 1999 году.

    Британский министр сбежал от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ

    Подробнее

    «Рассматриваем публикацию в Sunday Times как очередной пример вопиющей некомпетентности и ангажированности отдельных британских СМИ», — приводит агентство сообщение посольства РФ в Лондоне.

    Причем, как отмечено в заявлении, подобные материалы выходят на фоне попыток правительства Великобритании стать лидером в борьбе за свободу СМИ во всем мире.

    При обострении политической ситуации в Великобритании близкие к правительству СМИ «вбрасывают» разнообразные сюжеты, связанные с Россией, отметили в дипмиссии. Эти сюжеты направленные на то, чтобы отвлечь британцев от событий, происходящих в их собственной стране, считают в посольстве.

    Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что автор опубликованного в Sunday Times материала «опустился до прямой лжи», написав, что «в связи с терактом не только не осужден, но даже не назван ни один виновный».

    В дипмиссии напомнили, что в 2004 году к пожизненному заключению были приговорены Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.