Посольство России обвинило британские СМИ во вседозволенности

Такое заявление было сделано из-за публикации издания Sunday Times о причастности российских спецслужб к террористическим актам в Москве в 1999 году.

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«Рассматриваем публикацию в Sunday Times как очередной пример вопиющей некомпетентности и ангажированности отдельных британских СМИ», — приводит агентство сообщение посольства РФ в Лондоне.

Причем, как отмечено в заявлении, подобные материалы выходят на фоне попыток правительства Великобритании стать лидером в борьбе за свободу СМИ во всем мире.

При обострении политической ситуации в Великобритании близкие к правительству СМИ «вбрасывают» разнообразные сюжеты, связанные с Россией, отметили в дипмиссии. Эти сюжеты направленные на то, чтобы отвлечь британцев от событий, происходящих в их собственной стране, считают в посольстве.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что автор опубликованного в Sunday Times материала «опустился до прямой лжи», написав, что «в связи с терактом не только не осужден, но даже не назван ни один виновный».

В дипмиссии напомнили, что в 2004 году к пожизненному заключению были приговорены Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.