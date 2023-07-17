Мир 17 июля 2023, 17:32 Посольство России объяснило особый цинизм новых санкций Великобритании Посольство РФ: новые санкции Великобритании циничны и юридически ничтожны Википедия

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Новые антироссийские санкции, которые ввели власти Великобритании, неприемлемы и юридически ничтожны. Заявление об этом распространило посольство РФ в Лондоне, сообщил ТАСС.

«Негодование вызывает использованный в этих целях циничный предлог защиты детей», — подчеркнули в дипмиссии.

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Также в посольстве отметили, что такую выходку британские власти позволили себе буквально спустя несколько часов после теракта на Крымском мосту, в результате которого пострадала 14-летняя девочка, а ее родители погибли. В этом заключается особый цинизм такого решения, добавили авторы заявления.

Также в документе указали на то, что санкции ввели в преддверии заседания Совета Безопасности ООН по Украине, которое состоится вечером 17 июля.

«Для Лондона уже привычно подгадывать такие символические вбросы под мероприятия, на которых нужно продемонстрировать „лидерство“ в рамках антироссийского фронта», — констатировали дипломаты.

По их оценке, сейчас налицо еще и попытка оказать давление на российскую сторону. Но эту цель Лондону достичь не удастся, подчеркнули они.

«Зато еще ярче продемонстрирует цинизм и оторванность властей Соединенного Королевства от реального мира, пропасть между декларируемыми целями и подлинными мотивами», — заключили в посольстве.