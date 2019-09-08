Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха
Нидерланды пытались предотвратить передачу Цемаха РоссииПодробнее
«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — сказали в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Нидерландов обратилась в посольство с просьбой выдать Цемаха. Накануне, 7 сентября, его освободили на Украине и привезли в Москву в рамках обмена. В тот день стороны обменялись заключенными в формате 35 на 35 граждан.
Непосредственно перед обменом Нидерланды пытались предотвратить передачу Цемаха России. Амстердам хотел, чтобы свидетель оставался на Украине для дальнейших допросов по делу о крушении самолета.
Борт Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines 7 июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер не достиг аэропорта назначения и был сбит в небе над Донецкой областью. Во время крушения погибли 298 человек.
После трагедии Владимира Цемаха задержали и до недавнего времени он находился в Киеве.