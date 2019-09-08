Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха

Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха. Его называют свидетелем по делу о сбитом Boeing 777 над Донбассом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатическое представительство.

Нидерланды пытались предотвратить передачу Цемаха России Подробнее

«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — сказали в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Нидерландов обратилась в посольство с просьбой выдать Цемаха. Накануне, 7 сентября, его освободили на Украине и привезли в Москву в рамках обмена. В тот день стороны обменялись заключенными в формате 35 на 35 граждан.

Непосредственно перед обменом Нидерланды пытались предотвратить передачу Цемаха России. Амстердам хотел, чтобы свидетель оставался на Украине для дальнейших допросов по делу о крушении самолета.

Борт Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines 7 июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер не достиг аэропорта назначения и был сбит в небе над Донецкой областью. Во время крушения погибли 298 человек.

После трагедии Владимира Цемаха задержали и до недавнего времени он находился в Киеве.