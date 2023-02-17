Мир 17 февраля 2023, 06:04 Посольство России назвало заявления об ударах по Крыму подтверждением вовлеченности США в конфликт на Украине Посольство РФ: слова Госдепа об ударах по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт РИА «Новости»

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Высказывания Госдепа о том, что США поддерживают нанесение ВСУ ударов по Крыму, представляет собой четкое подтверждение непосредственной вовлеченности Штатов в конфликт. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко. Его заявление опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

«Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — отметил Гиренко.

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Он добавил, что американская чиновница призналась в том, что администрация США «подпитывает амбиции киевского режима по нападению» на Россию.

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Подобную позицию Вашингтона российская сторона расценивает как неприкрытое проявление воинственного настроя США по отношению к России, отметил пресс-секретарь посольства.

«Всему международному сообществу должно, наконец, стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине», — подчеркнул Гиренко.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга заявила, что Штаты считают российские военные базы в Крыму легитимными целями для ВСУ. Она добавила, что Штаты поддерживают нанесение ударов со стороны украинских военных по этим объектам.