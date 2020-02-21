Посольство России назвало русофобской ложью заявление Канады о кибератаках

Грузинский МИД заявил, что кибератаки на сайты президента и СМИ были делом рук Москвы. Затем к обвинениям присоединилась и Канада. Посольство России назвало такие нападки русофобской ложью, а проводимую политику — достойной осуждения.

«Еще один кусочек русофобской лжи и фальшивки, распространяемый Оттавой сообща с Тбилиси и Вашингтоном», — сказано в сообщении российского посольства в Оттаве, опубликованного в Twitter.

В дипмиссии добавили, что отношения между двумя странами уже ослаблены, а политика властей Грузии ведет к их деградации. Такие действия достойны «глубокого сожаления и осуждения».

Ранее представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что в прошлогодних кибератаках виновата Россия. По его словам, эксперты проводили расследование с международными партнерами и вышли на Генеральное управления Генштаба ВС РФ. При этом никаких доказательств своих обвинений он не озвучил. Затем к обвинением Грузии присоединилось внешнеполитическое ведомство Канады, в чьем коммюнике атаки назвали «очередной попыткой России дестабилизировать Грузию».

Масштабные атаки хакеров произошли в Грузии 28 октября 2019-го. Тогда в стране пострадали сайты президента, местных СМИ и муниципалитетов. Власти сообщили о начале расследования и возбуждения уголовных дел. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Россия не имеет отношения к кибератакам.