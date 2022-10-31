Посольство России назвало ответственных за срыв зерновой сделки | 360°

Важное 31 октября 2022, 00:00 Посольство России назвало ответственных за срыв зерновой сделки Посольство РФ: Украина и ее западные кураторы ответственны за срыв зерновой сделки Pxhere

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Украина и ее западные кураторы несут ответственность за срыв зерновой сделки. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне, сообщил ТАСС в своем Telegram-канале.

Согласно информации Минобороны России, подготовка авиационного и морского удара со стороны ВСУ по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе велась под руководством британских специалистов, которые находятся на Украине.

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«Приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине», — отметили дипломаты.

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Произошедшее, как отмечается в заявлении, может быть квалифицировано только как террористический акт.

Британская разведка не скрывает того, что делится с украинскими военными оперативными разведывательными данными, также указали в посольстве. В связи с ролью Великобритании в нападении у берегов Крыма планируется проработать практические шаги.

В субботу, 29 октября, была совершена атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда. В ней задействовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.

После этого Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки. Замминистра иностранных дел страны Андрей Руденко заявил, что вопрос возобновления участия российской стороны можно будет обсуждать только после того, как выяснятся все обстоятельства этой атаки со стороны Украины.