Обвинения американских властей России в военных преступлениях — это очередная фальшивка, которая направлена на дискредитацию специальной операции РФ на Украине. Об этом заявили в российском посольстве в США.

Там рассказали, что Госдепартамент США продолжает распространять домыслы о том, что российская сторона якобы создала в ДНР «фильтрационные лагеря». Также американская сторона транслирует фейки о том, что ВС России причастны к разрушению образовательных, культурных, медицинских учреждений в ЛНР.

«Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции», — сказано в сообщении дипведомства в Telegram.

Российские дипломаты подчеркнули, что Россия соблюдает нормы международного гуманитарного права. Там заявил, что еще в 2014 году киевский режим сообщил о применении в отношении жителей юго-востока Украины «специальных мер», которые заключались в поиске сепаратистов.

«Иными словами, речь шла о полной зачистке всех, кого украинские спецслужбы заподозрят в нелояльности засевшим в Киеве неонацистам. С тех пор деяния украинских властей становились все более жестокими», — заключили в посольстве РФ в США.

Однако Штаты последние восемь лет предпочитали не замечать этого, и «в упор не видят и сейчас».