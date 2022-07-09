Посольство России назвало хамством новые санкции Канады

Принятые властями Канады очередные антироссийские санкции являются хамством. За введением ограничительных мер последуют ответные шаги, заявило посольство России в Оттаве.

«Новый антироссийский выпад режима [премьер-министра Джастина] Трюдо еще раз подтверждает бессилие официальной Оттавы. Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее», — привел ТАСС цитату из-заявления российской дипмиссии.

Как отметили в посольстве, неприкрытая цензура и ограничение свободы снова подчеркнули тоталитарную суть квазидемократии Канады. По словам дипломатов, появление в санкционном списке имени патриарха Русской православной церкви Кирилла является беспрецедентным. Такое решение властей страны назвали кощунственным актом.

«После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий. Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — заключили в посольстве.

Ранее канадские власти расширили список россиян, попавших под ограничительные меры, до 30 человек.