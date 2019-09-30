Посольство России назвало грубым фейком статью о спецназовцах в Норвегии

Посольство РФ в Норвегии назвало фейком информацию о появлении российского спецназа на Шпицбергене.

«Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе как грубую провокацию», — говорится в комментарии посольства в Facebook.

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В диппредставительстве не исключили, что «вброс» связан с оправданием выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» перед согласованием оборонного бюджета, которое должно состояться в октябре.

Ранее скандинавское издание AldriMer со ссылкой на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО сообщило, что российские спецназовцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии. Они ссылаются на то, что американские разведчики, проводившие аэросъемку, сфотографировали бойцов.