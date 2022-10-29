Посольство России направит МИД Швейцарии ноту протеста из-за осквернения православной церкви | 360°

Мир 29 октября 2022, 03:26 Посольство России направит МИД Швейцарии ноту протеста из-за осквернения православной церкви Посольство РФ потребует у МИД Швейцарии наказать обливших краской православную церковь РИА "Новости"

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Российское посольство в Берне направит МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто облил краской православную церковь в Женеве. Об этом сказано в заявлении российской дипломатической миссии, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных», — указано в заявлении дипмиссии.

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Российское посольство осудило это проявление вандализма. Эти «преступные действия», как отмечается, рассматривают в дипмиссии, «как очередной ярко выраженный пример захлестнувшей Европу русофобии, которая, к сожалению, все отчетливее проявляется и в Швейцарии».

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На произошедшее генеральное консульство России в Женеве обратило внимание полиции кантона, указано в материале. Правоохранители, как рассчитывают в посольстве, тщательно расследуют происшествие и привлекут виновных к ответственности.

В ночь на 29 октября вандалы облили краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН отметило, что осквернение любых религиозных объектов неприемлемо.