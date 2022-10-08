Посольство России направило ноту протеста Молдавии из-за враждебной акции возле дипмиссии | 360°

Мир 08 октября 2022, 20:28 Поделиться Telegram

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Viber Посольство России направило ноту протеста Молдавии из-за враждебной акции возле дипмиссии РИА «Новости»

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Российское посольство в Кишиневе направило правительству Молдавии ноту протеста из-за нападения на дипломатическое представительство РФ накануне. Документ опубликовали в Telegram-канале посольства.

«При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии», — говорится в сообщении посольства.

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Среди сотрудников и членов их семей пострадавших нет, отметили в дипмиссии и выразили надежду, что виновные понесут наказание и подобные враждебные акции больше не повторятся.

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Правоохранители Молдавии сообщили, что задержали мужчину за хулиганские действия в здания российского представительства.

Молдавии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. В 2023 год страна войдет с астрономическими ценами на голубое топливо, и это серьезно ударит по экономике республики.

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