Посольство России на Украине не будут переносить из Киева — СМИ
РИА «Новости»: посольство России на Украине не будут переносить из Киева
Российская сторона не собирается переносить посольство на Украине из Киева. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.
«Нет, наши загранучреждения продолжают работать», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что подобных планов нет.
Такой вопрос, предположительно, был связан с тем, что несколько западных стран решили переместить сотрудников своих дипведомств из-за информации об угрозе эскалации конфликта на Украине. Так сделали в США и Великобритании.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уверил, что эта эвакуация показная, и реальных оснований для ее проведения нет.
Отношения России и Западных стран ухудшились в последнее время, начали появляться безосновательные заявления о том, что Россия собралась устраивать вторжение на Украину. Российские власти не один раз опровергали эти заявления и напоминали, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.