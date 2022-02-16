Российская сторона не собирается переносить посольство на Украине из Киева. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Нет, наши загранучреждения продолжают работать», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что подобных планов нет.

Такой вопрос, предположительно, был связан с тем, что несколько западных стран решили переместить сотрудников своих дипведомств из-за информации об угрозе эскалации конфликта на Украине. Так сделали в США и Великобритании.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уверил, что эта эвакуация показная, и реальных оснований для ее проведения нет.

Отношения России и Западных стран ухудшились в последнее время, начали появляться безосновательные заявления о том, что Россия собралась устраивать вторжение на Украину. Российские власти не один раз опровергали эти заявления и напоминали, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.